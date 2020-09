Festival di Cannes, bacio saffico tra due soubrette: la sicurezza irrompe sul tappeto rosso

Negli ultimi anni le modelle, soubrette e show-girl che hanno calcato il tappeto rosso in quanto invitate al Festival di Cannes dagli sponsor hanno abituato il pubblico ad outfit via via sempre più minimal. Sulla celebre passerella veneziana hanno sfilato donne con addosso abiti di dubbio gusto, caratterizzati da scollature sino all’obelico, spacchi inguinati e trasparenze ‘tattiche’, di quelle che mostrano tutto quello che è possibile mostrare senza ricorrere alla censura.

Vestirsi – o meglio svestirsi – in maniera provocante, dunque, non fa più notizia, e non c’è da meravigliarsi se sempre più influencer e modelle semi-sconosciute si inventino sempre nuovi modi per farsi notare. E quest’anno c’è chi ha ben pensato di ricorrere a un bacio saffico.

Stiamo parlando della prorompente bionda Elisa De Panicis, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 4 (uscendo peraltro già alla seconda puntata del reality show di Canale 5), e di Mila Suarez, anche lei ex gieffina conosciuta soprattutto per la tormentata relazione con l’attore e regista Alex Belli, che l’ha tradita e poi lasciata mentre lei a suo dire si trovava in ospedale.

Le due donne erano vestite in maniera tale da rappresentare i due opposti: Mila indossava un abito bianco e pomposo, quasi da sposa, mentre Elisa sfoggiava un abito altrettanto pomposo ma molto più sexy, di colore nero. Incontratesi sulla passerella, Mila ed Elisa hanno cominciato a baciarsi in maniera troppo sensuale, al punto che c’è chi ha parlato di un bacio degno di un film a luci rosse.

Un bacio con la lingua, insomma, che nulla lasciava all’immaginazione e che è durato fino a quando non è intervenuta la sicurezza. Non appena hanno visto quello che stava succedendo, infatti, gli agenti hanno fatto irruzione sul tappeto rosso separando le due donne, che non sono apparse per nulla turbate.