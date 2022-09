Festival del Cinema di Venezia 2022: la folla innamorata di Francesca Chillemi e Can Yaman

Ascolta questo articolo

Alla Mostra del Cinema di Venezia, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi hanno attirato molta attenzione quando sono arrivati insieme. La folla e i fotografi gridavano loro di baciarsi, e alcuni addirittura li invitavano a fare l’amore. L’ultimo invito mette in imbarazzo i due protagonisti della nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare”. Yaman non è turbato e risponde: “Il prossimo anno…”.

Da tempo girano voci di un possibile flirt tra i due attori protagonisti, anche se non ci sono molte prove a sostegno di queste voci. Chillemi ha un compagno, Stefano Rosso, che è anche padre di sua figlia, nata nel 2016. Rosso è arrivato ieri al Lido. Nessuno dei due hanno mai commentato le voci sulla loro possibile relazione, che ha solo alimentato i gossip. Ci sono state voci secondo cui Can e Francesca avevano una relazione dopo che le loro foto sono emerse lo scorso novembre.

I due sono stati visti uscire dallo stesso appartamento. Su queste immagini i due attori non hanno mai espresso la loro opinione. Molti attendevano con impazienza il loro arrivo a Venezia con un aspetto felice e come se fossero coinvolti in qualcosa. I due sono stati immortalati al Lido, in posa come una coppia.

Sicuramente una coppia di fantasia che scatterà a breve su Canale 5, ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” Simona Tanzini racconta la storia di Viola (Francesca Chillemi), giornalista televisiva romana che, dopo la morte di una ragazza palermitana di buona famiglia, scopre un talento speciale per le indagini e inizia a collaborare con Francesco Demir, un ispettore di polizia che indaga su casi di cronaca in città. La loro relazione è spesso tumultuosa perché hanno personalità molto diverse e spesso si scontrano. La giornalista e l’ispettore diventano gradualmente più amichevoli tra loro nel tempo. La protagonista ha la capacità di associare un colore a ogni persona che incontra, il che la aiuta a risolvere vari enigmi.

La serie del crimine leggero, composta da 6 episodi, sarà presentata in anteprima al Lido il 6 settembre. Oltre ai due protagonisti, sarà presente anche il regista Francesco Vicario. Dopo la sua estate di successo con due serie di fiction, “Mr. Wrong” e “Daydreamer”, Yaman si prepara a girare il remake contemporaneo di “Sandokan”. Il progetto è stato annunciato lo scorso anno, ma non è ancora iniziato.