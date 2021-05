Festa dell’Inter, Chris Hemsworth ironizza e il suo post diventa virale

Le immagini della festa per lo scudetto dell’Inter stanno facendo il giro del web e non solo. La grande folla riunita in piazza Duomo a Milano per festeggiare la vittoria di Campionato della squadra del cuore, ha creato non poche polemiche e il timore che presto potremmo pagare a caro prezzo questo maxi assembramento.

Una folla, dicevamo, urlante e festosa in barba a distanziamenti sociali e per lo più priva di qualsiasi presidio per contrastare il diffondersi del Coronavirus. In un momento già abbastanza delicato per l’Italia che, quasi totalmente in zona gialla, sta cercando di rialzarsi in piedi per riprendersi da una crisi economica senza precedenti, ecco arrivare questo fulmine a ciel sereno che rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento.

Festa dell’Inter, l’ironia arriva da Hollywood

La notizia sta riecheggiando sul web ed è arrivata anche oltre oceano, infatti Chris Hemsworth – il famoso attore hollywoodiano che ha portato sul grande schermo Thor – ha ripreso una foto della festa interista e l’ha postata sul suo profilo Instagram, con un commento ironico che ben presto ha fatto diventare il post virale sul web: “I miei più sinceri ringraziamenti ai tifosi dell’Inter che si sono presentati per festeggiare la presentazione della mia campagna pubblicitaria“.

In effetti guardando l’immagine, complice un fortuito gioco di prospettiva, sembra proprio che la folla di persone stia inneggiando il cartellone pubblicitario che svetta sulla piazza milanese, raffigurante l’attore. Una battuta che è piaciuta a molti, tanto che il post ha superato, al momento in cui scriviamo, i due milioni di like con 13 mila commenti.

E proprio tra i commenti, non mancano risposte altrettanto ironiche, come quella di un utente che ha fatto notare che la vittoria dell’Inter è arrivata dopo ben 10 anni dall’ultimo scudetto e per questo i tifosi hanno pensato bene di festeggiare ringraziando il dio Chris Hemsworth, alludendo al suo personaggio Thor, Dio del tuono.