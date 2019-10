Festa dei nonni, 2 ottobre 2019: Gianni Morandi, Mara Venier, Paola Perego, e tutti i nonni famosi su Instagram

Il 2 ottobre si festeggiano delle figure familiari molto importanti: i nonni. Per la festa dei nonni di quest’anno può sembrare divertente vedere anche i personaggi famosi come ricoprono il proprio ruolo con i nipoti. Ci sono diversi post su Instagram pubblicati dai vip della televisione come Mara Venier, Gianni Morandi ed altri.

Le persone più social hanno già provveduto a pubblicare su Instagram le foto dei propri nipoti, mentre ce ne sono altre che hanno preferito non rivelare i propri parenti di sangue. Alcune star addirittura considerano i nipoti come una nuova possibilità di mostrare di poter ancora fare qualcosa di utile.

Instagram, festa dei nonni 2019: i nonni VIP

Mara Venier, ad esempio, è nonna di due nipoti, ma essendo nel pieno della carriera quando ha avuto il primo, non gli ha dato le giuste attenzioni. Con il secondo, però, la cosa sembra essere completamente differente: addirittura ha immortalato il momento in cui gli ha comprato il suo primo paio di jeans a Santo Domingo, località nel quale abita proprio una delle nonne più famose d’Italia.

Anche il musicista dei Pooh, Roby Facchinetti, ha modo di passare il tempo con ben 6 nipoti, tre dei quali sono proprio figli del “capitano” Francesco Facchinetti pubblicato sui social dei video molto divertenti che li riguarda. Non poteva mancare, parlando di musica, anche Gianni Morandi che ha da poco annunciato la laurea di un suo nipote. Sembra essere molto orgoglioso e le attenzioni fanno capire le difficoltà che all’epoca ebbe il cantante italiano nel completare gli studi.

Ci sono anche personaggi famosi che preferiscono mantenere una propria privacy, come nel caso di Gigi D’Alessio che condivide poche foto con il proprio nipote, tra cui una il giorno prima della comunione. Della stessa corrente di pensiero è anche Ornella Muti che per i nipoti, però, fa scappare un’eccezione con diverse foto in loro compagnia.