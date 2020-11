Ferragnez, le clamorose rivelazioni di Corona sulla loro vita sessuale

Coppia d’oro dello star-system italiano, Chiara Ferragni e Fedez – rispettivamente l’influencer più famosa e seguita d’Italia e uno dei cantanti più amati da giovani e non – macinano migliaia di euro alla settimana, proponendosi non solo singolarmente, ma anche come esempio di coppia innamorata e felice e di famiglia stile “Mulino Bianco”. Con la nascita di Leone, infatti, i cosiddetti Ferragnez hanno acquisito consensi anche tra le famiglie italiane tradizionali.

Ma come sempre in questi casi c’è anche chi mal sopporta tanto successo e tanta ostentata felicità, e forse è proprio per questo motivo che spesso e volentieri i Ferragnez vengano attaccati per i motivi più disparati. Questa volta l’attacco, se così si può definire, proviene da Fabrizio Corona e riguarda un aspetto giustamente poco conosciuto della coppia, ovvero la loro vita sessuale.

Intervistato da Mowmag, l’ex paparazzo dei vip ne ha dette di tutti i colori su parecchi personaggi pubblici (Matteo Salvini, Lele Mora, Selvaggia Lucarelli, Simona Ventura) tra cui appunto Chiara Ferragni e Fedez. Tanto per cominciare, mosso forse da gelosia per via del loro enorme patrimonio, Fabrizio Corona li ha definiti senza mezzi termini “due ebeti” che tuttavia hanno un merito: quello di aver imparato a usare benissimo i mezzi di comunicazione.

L’ex compagno di Nina Moric e Belen Rodriguez ha dichiarato che tutto quello che fa la coppia è studiato a tavolino: non c’è nulla di spontaneo, probabilmente neanche il progetto del secondo figlio. Corona si spinge oltre, affermando che secondo lui la coppia sarebbe andata “in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia“, che nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri.

Sempre secondo Corona, per i Ferragnez i figli costituirebbero una sorta di progetto editoriale che gli consente di coprire tutti i target: uomo, donna, famiglia e adesso anche bambini. E poi la chicca finale che riguarda la vita sessuale di Chiara e Fedez (di cui ovviamente non può sapere nulla, non essendo con loro in camera da letto): “Fedez chia**rà sua moglie una volta ogni due mesi”.