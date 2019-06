Ferragnez, il piccolo Leone è già una star del web

Leone Lucia Ferragni, figlio dell’influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez, non ha ancora compiuto 2 anni ed è già considerata una vera e propria star dei social network, dove i celebri genitori sono sempre molto attivi. Negli ultimi giorni il piccolo è tornato a far parlare gli internauti, grazie ad una foto scattata e condivisa dalla nonna, infiammando il popolo del web.

Grazie ai suoi occhioni azzurri, ai capelli biondi e a quella faccia da angelo, Leone Lucia Ferragni ha fatto intenerire ed innamorare milioni di followers e utenti sui social network, che seguono i profili dei celebri genitori; dal momento della nascita, Chiara e Fedez hanno condiviso con i fan quasi quotidianamente immagini e video di Leone.

Leone Lucia Ferragni star del web

Se in tanti hanno criticato la scelta dei Ferrargnez di condividere la quotidianità del figlio Leone sui social, sono in tantissimi a seguire quotidianamente la crescita del piccolo: dai primi dentini, ai giochi, alle pappe e così via, affezionandosì così a lui. Ed è per questo motivo che che le immagini pubblicate sui social riguardanti Leone raggiungono nel giro di pochissimo centinaia di migliaia di like.

A neanche due anni è forse più influencer di mamma e papà Ferragnez, almeno questo è quanto emerge dalle reazioni degli internauti. A confermare questo trend sono alcuni scatti raffiguranti il piccolo, fatti dalla nonna Marina Diguardo, che si trova attualmente con Leone in un resort in Sardegna, dove si stanno godendo qualche giorno di mare e di relax, lontano dal caldo soffocante e da bollino rosso di Milano.

Le foto di Leone condivise sul profilo social di nonna Marina hanno infiammato il popolo del web che, sempre ben attento, ha notato la straordinaria somiglianza tra il piccolo e mamma Chiara, grazie a quegli incredibili e straordinari occhi azzurri che hanno in comune. Numerosi sono stati anche i commenti a corredo dello scatto, tutti volti a sottolineare la bellezza del piccolo.