Ferragnez: festa di compleanno in quarantena per il piccolo Leone

Non era la festa che i due mega vip avevano in mente, purtroppo però, a causa della pandemia in corso di Covid-19, Chiara Ferragni e Fedez, scelgono di festeggiare il secondo compleanno del loro piccolo Leone in casa, organizzandogli una piccola festicciola. Scelgono il super attico di Milano per il “party” in cui mamma Ferragni prepara la crostata con la marmellata e tutti i parenti sono collegati tramite internet ed i social networks per assistere alla scena e per fare gli auguri a Leone.

Fedez sdrammatizza la situazione particolare in cui tutti noi ci troviamo a causa della pandemia in atto a livello mondiale, affermando: “Ho paura, Chiara Ferragni sta cucinando!“. Intanto il piccolo festeggiato, Leone, è elegantissimo con una piccola camicia colorata e dei jeans fashion. Lo stesso, dal video e dalle foto, sembra gradire molto la piccola festicciola a lui dedicata ed il fatto di essere al centro dell’attenzione di mamma e papà.

La blogger Chiara Ferragni, però, tristemente afferma: “Non è questo il party che volevamo organizzare per te Leone, ma l’importante è che sei con i tuoi genitori e che questi ti amano tanto“. Chiara continua affermando che: “Ti è anche piaciuta molto la crostata che ti ho preparato e questo rendo tutto perfetto“. Alla fine Fedez conclude dicendo al piccolo figlioletto che compie 2 anni: “Tanti auguri amore di papà“.

Al party erano presenti anche i rispettivi nonni e zii/e virtualmente, dato che a causa della pandemia è vietato uscire di casa. Tutti erano connessi con i propri smartphone, tablet e pc dalle rispettive abitazioni. Chiara Ferragni, in occasione del compleanno del figlio, scrive sui social network – i quali l’hanno resa celebre – che, in cuor suo, farà tutto ciò che può per garantire al figlio la vita migliore possibile e che tutto questo presto tornerà alla normalità.

La blogger conclude affermando che, sia lei che il padre, amano il piccolo Leone più di ogni altra cosa al mondo e faranno di tutto per crescerlo e proteggerlo. Soprattutto in questa circostanza molto pericolosa per tutti quanti. Inoltre sia Chiara che Fedez continuano a raccogliere fondi da destinare agli ospedali. Di moda è diventato ormai l’appuntamento delle ore 18 sul terrazzo della loro abitazione a Milano, dove i due vips si esibiscono musicalmente.