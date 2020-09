Ferragnez, anniversario di nozze super romantico con regalo extralusso

I Ferragnez hanno festeggiato l’anniversario delle loro nozze, celebrate il primo settembre di due anni fa a Noto in Sicilia. Per i festeggiamenti è stata scelta Roma, la coppia si trovava nella Capitale per impegni di lavoro. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, sono stati scelti dal noto brand commerciale Amazon per girare uno spot pubblicitario.

Nonostante questo, i Ferragnez sono riusciti a ritagliarsi un momento tutto loro, affidando il loro figlio Leon alle cure dei nonni e a organizzare una cenetta romantica in una location da sogno nella capitale romana. Non solo, a completare il quadretto già idilliaco, arriva anche un mega regalo che ha lasciato a bocca aperta i loro followers.

La notte magica di Chiara Ferragni e Fedez

Definita su Instagram una “notte magica” dalla stessa Ferragni, che per l’occasione ha scelto un vestitino rosa con piume svolazzanti, la serata è trascorsa tra un tramonto romantico dall’attico dell’Hotel de Russie, uno dei più lussuosi hotel romani, seguito da una cena a lume di candela e con il Cupolone che li guardava da lontano, fino ad arrivare ad uno splendido mazzo di rose rosse e petali sparsi sul letto a forma di cuore.

Insomma, c’erano tutti gli ingredienti di una serata romantica e indimenticabile, così come indimenticabile è stato il regalo che Fedez ha scelto per la sua amata mogliettina. Nientepopodimeno che una splendida collana di diamanti, impreziosita ancora di più da una pietra, con molta probabilità uno smeraldo. Il collier è stato indossato dalla Ferragni insieme alla collana con la scritta “Leoncino”, dedicata al loro piccolino.

Il prezzo del gioiello firmato “Crivelli” non è noto, ma i suoi followers sono certi che Fedez non avrà badato a spese per il suo amore. In molti attendono fiduciosi di scoprirlo, come tempo fa quando il rapper ha lasciato il cartellino del prezzo dell’anello che avrebbe regalato a Chiara, e la Instagram Story divenne virale.