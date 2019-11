Fernanda Lessa: "Spendevo mille euro al giorno in cocaina"

Fernanda Lessa è una nota modella, disc jokey e conduttrice televisiva brasiliana naturalizzata italiana. Fernanda è diventata famosa in Italia attraverso diverse campagne pubblicitarie tra cui lo spot con Christian Vieri e Valentino Rossi per Telecom Italia, le campagne per Armani, L’Oréal, Swatch, Campari… Ha condotto inoltre alcuni importanti programmi televisivi a metà dei primi anni 2000, tra cui: “Italian Music Awards” con Piero Chiambretti e “Le Iene” Alena Šeredová e Natasha Stefanenko su Italia 1.

La bella conduttrice televisiva ha rivelato, attraverso un’intervista al programma televisivo di Real Time “Seconda Vita” condotto da Gabriele Parpiglia, alcuni fatti negativi e difficili accaduti nel corso della sua vita. L’intervista, trasmessa il 20 novembre in prima serata ha fatto molto discutere.

Fernanda ha infatti confessato di essersi lasciata andare ad eccessi e sregolatezze quando si trovava all’apice della sua carriera: “Tra il 2000 e il 2008 ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina”. Sicuramente una frase che non sorprende, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno confessato di aver fatto utilizzo di droghe, un “lato oscuro” di questo sfavillante mondo.

Fernanda ha poi confessato l’amore e il dolore più grande: “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcool”. Ora però, Fernanda vuole passare oltre e ricominciare una nuova vita: “Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia”.

L’ex modella ha infatti due figlie (Lua Clara e Ira Mari) avute dall’ex compagno, il bassista del famoso gruppo musicale Subsonica Davide Dileo, ed è attualmente sposata dal 2017 con il barman Luca Zocchi. L’amore per la sua famiglia, ha rivelato Fernanda, è “la spinta più forte”.