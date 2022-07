Fedez umilia Selvaggia Lucarelli: "Non sei migliore di me, ti sei fatta pagare per parlare della tua relazione tossica"

Ascolta questo articolo

Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore, ha preso di mira Fedez per una immagine pubblicata sui propri profili social. In questa circostanza si può vedere come l’artista abbia pubblicato una fotografia insieme a Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza del concerto “Love Mi” di Fedez insieme a J-Ax e molti altri amici.

La rivalità della giornalista nei confronti della famiglia di Fedez, ove è compresa anche la moglie Chiara Ferragni, dura ormai da molti anni. L’ultima critica della Lucarelli contro l’artista avviene quando Fedez decide di condividere sui social l’audio del colloquio con la psicologa da lui avuto nel momento più difficile della sua vita, cioè la scoperta del tumore.

L’ultimo scontro tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

In questa circostanza la Lucarelli invece accusa Fedez di aver pubblicato la fotografia con Ivano Monzani, vero e proprio idolo sui social network, per avere un po’ di visibilità. Federico però a queste accuse risponde immediatamente: “Sono un mostro? Che cavalca il momento? Tu fai la stessa cosa, se non di peggio“ decide poi di pubblicare svariate foto in cui ricorda quando lei, nel 2019, spiegava come combattere il revenge porn oppure un’altra immagine risalente al 2016 quando promuoveva il video a luci rosse di Belen Rodriguez.

Gli attacchi di Fedez però non si fermano qui: “Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia e devi ringraziare che non c’è mia moglie qui con me. Non pensare di essere migliore di me perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri, ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica ma potrei andare avanti all’infinito quindi io la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai”.

Infine sembra arrivare un piccolo passo indietro da parte di Fedez, rivelando che dopo la scoperta del tumore si era ripromesso di vivere al meglio la sua vita e non dare retta a queste piccolezze, invitando così i suoi milioni di fan a non perdere tempo dietro a persone inutili.