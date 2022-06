Fedez, "Tentato omicidio a casa": Chiara Ferragni assiste inerme

Ascolta questo articolo

In questo periodo la coppia Fedez-Chiara Ferragni ha fatto molto parlare di sé. Come si sa il rapper non ha trascorso un periodo sereno, in quanto durante un controllo diagnostico gli è stato trovato un tumore neuroendocrino del pancreas. Era stato lo stesso cantante ad informare i fan a mezzo social: in un video Federico si era mostrato in lacrime, affermando che “questa cosa” gli era stata trovata, non specificando però che genere di malattia.

Adesso le cose sembrano andare molto meglio, anche perchè il cantante pare si stia sottoponendo a delle cure specifiche per tenere sotto controllo il tutto. La vita è tornata alla normalità in casa Ferragnez, ma in queste ore è accaduto un episodio che ha lasciato di stucco letteralmente tutti e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo quindi che cosa è successo.

“Tentato omicidio”

Come si sa ogni giorno la coppia pubblica dei video in cui mostra la vita famigliare assieme ai piccoli Leone e Vittoria. Quest’ultima in questo periodo sta imparando a pronunciare le sue prima parole, come “mamma” e “papà”. Da diversi giorni il rapper propone ai fan sui social i suo sforzi per far pronunciare alla figlia la parola “papà”.

In queste ore la piccola Vittoria si è resa protagonista di un episodio che ha stupito lo stesso Fedez. La piccola infatti ha preso un tubetto di plastica e si è avvicinata con la man pian pianino alla bocca di Fedez. Quando quest’ultimo ha aperto la bocca la piccola ha spinto il tubo proprio in bocca al rapper.

Il cantante è rimasto stupito da cotanta inerzia, tanto che ha definito in maniera divertente l’accaduto come un “tentato omicidio” da parte della figlioletta Vittoria. Fortunatamente non è successo nulla di grave. In famiglia tutti sono rimasti senza parole davanti a ciò, la piccola Vittoria poi si è mostrata divertita.