Fedez rompe il silenzio: "Sono stato male dopo aver sospeso uno psicofarmaco. Chiara mi è stata accanto"

Per Fedez e Chiara Ferragni si è parlato di una presunta crisi di coppia dopo la loro partecipazione all’ultima edizione del “Festival di Sanremo“. I primi chiacchiericci sono nati dopo il bacio scambiato dal rapper con Rosa Chemical sul palco del teatro Ariston in cui si vede, con un video totalmente amatoriale, la moglie rimproverarlo dietro le quinte.

Da quella fatidica serata però Chiara e Fedez non si sono mostrati più insieme sui social network. Per gli esperti di gossip questo si trattava di un chiaro indizio in merito alla loro crisi, ove molti hanno ipotizzato addirittura che attualmente starebbero insieme per motivi contrattuali, di beni e per continuare la serie “The Ferragnez” in onda su Prime Video.

Fedez torna su Instagram e smentisce la crisi con Chiara Ferragni

Dopo una breve apparizione per lanciare un attacco a Selvaggia Lucarelli, il rapper è finalmente ritornato sui social per informare i suoi fan preoccupati dopo alcune balbuzie. In questa circostanza Fedez, oltre a smentire una presunta crisi con la moglie, rivela di ritrovarsi in questa condizione a causa dell’effetto rebound, cioè la ricomparsa o l’aumento di una malattia in seguito alla sospensione di un principio attivo contenuto in un farmaco o la riduzione del dosaggio.

“Non appena mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas ho vissuto un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale e mi sia affidato solo a psicofarmaci“ ha affermato Fedez per poi entrare nei particolari: “A gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco antidepressivo molto potente che mi ha cambiato, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche effetti collaterali molto forti dal punto di vista fisico fino al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera“.

I problemi provocati dall’effetto rebound sono stati, ovviamente per il diretto interessato, l’impedimento per svariati giorni di camminare, delle vertigini molto intense, dei fortissimi mal di testa, una nausea terribile arrivando a perdere addirittura 5 chili in soli 4 giorni.

Infine ha voluto smentire la crisi con Chiara Ferragni, ringraziandola per il tutto supporto ricevuto da lei in queste settimane: “Ho vissuto un periodo parecchio infelice che mi ha fatto capire tante cose… Mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia. In questo periodo ne sono state dette di ogni, ma mia moglie è l’unica persona che è stata al mio fianco. Mi dispiace abbia dovuto subire una tempesta di m**da mediatica totalmente immeritata. Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato“.