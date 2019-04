Fedez risponde ai riders di Deliveroo: "Lascio sempre la mancia ai fattorini"

In questi giorni ha fatto discutere molto il post pubblicato da “Deliverance Milano“, in cui è comparsa una vera e propria lista nera di persone che non pagherebbero la mancia ai riders di Deliveroo che consegnano il cibo. In questo elenco ci sono attori, cantanti, sportivi, calciatori e conduttori televisivi.

Ovviamente, con la diffusione della notizia, sono arrivate anche le prime smentite. Il rapper Marracash, con un post sui social, ha rivelato di aver sempre dato la mancia ai fattorini poiché, essendo stato anche lui un rider, conosce i sacrifici che questo lavoro comporta. Qualche ora dopo anche Fedez ha voluto respingere ogni tipo di accusa.

Le parole di Fedez

Nel post pubblicato su Twitter e riportato dal sito “Trendit” Fedez ha invitatao Deliveroo a pubblicare il suo storico delle mance lasciate; “A questo punto rendete pubblico quello di tutti […] così possiamo abbracciarci tutti quanti e dire di aver risolto il problema dei diritti dei lavoratori. Io ho 11 dipendenti a cui verso regolarmente contributi con stipendi più che dignitosi, pago milioni di euro di tasse l’anno… e lascio pure la mancia. Sono degno di respirare la vostra stessa aria?”.

Successivamente, per continuare a rispondere alle critiche degli utenti, ha pubblicato un altro messaggio in cui sostiene che di cose strane nella vita gliene sono capitate, ma non avrebbe mai pensato di dover discutere sulle mance. I post, però, sono stati immediatamente cancellati dai social di Fedez.

Deliveroo ha comunque preso immediatamente le distanze dal post rilasciato dalla pagina Facebook “Deliverance Milano”. La società infatti dichiara di essere sconcertata da ciò che si è scritto e ha già segnalato l’accaduto alle autorità competenti, al fine di andare a fondo sulla questione e prendere i dovuti provvedimenti.