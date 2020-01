Fedez regala a Chiara Ferragni un nuovo anello Cartier

Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, sembra conoscere molto bene i gusti della moglie Chiara Ferragni e, in occasione del Natale 2019, ha pensato bene di arricchire la sua collezione di gioielli. Sotto l’albero della bionda cremonese, infatti, brillava un nuovo anello tempestato di diamanti firmato Cartier.

Il rapper milanese, quindi, sembra conoscere molto bene il debole che la fashion blogger ha per il marchio di gioielli e, dopo averlo già fatto al suo compleanno, anche a Natale l’avrebbe sorpresa con un prezioso da mille e una notte. Il valore dell’anello, della collezione Love, che è in oro giallo 18 carati ed ornato da 66 diamanti a taglio brillante, si aggira intorno ai 10.000 euro.

La stessa Cartier, nel descrivere la sua collezione, precisa: “Nato a New York negli anni ’70, il gioiello Love suggella gli amori liberi da ogni convenzione. Viti grafiche, ovale perfetto e dichiarata eleganza ne fanno l’intramontabile emblema degli amori passionali“. Il messaggio che Fedez vuole lanciare sembra non lasciare spazio a dubbi: nonostante i normali litigi che fanno parte di ogni coppia, come raccontato dalla stessa Ferragni del suo docu-film Chiara Ferragni–Unposted, il loro è vero amore.

A rendere partecipi gli affezionati follower è proprio Chiara Ferragni che, aprendo il dono, condivide con i fan il suo momento speciale; successivamente ringrazia Fedez entusiasta, ricordando quanto lui sappia renderla felice e sempre sorridente. L’anello, comunque, sembra essere solo la ciliegina sulla torta di un Natale pazzesco che ha visto i Ferragnez protagonisti.

Le vacanze del team Ferragni sono iniziate della bianchissima Madonna di Campiglio dove le famiglie, che comprendono le tre sorelle con i rispettivi compagni, i genitori ed anche i genitori di Fedez, hanno potuto dividersi tra gite sulla neve e massaggi rilassanti in spa. Dopo le Dolomiti, invece, le vacanze extra-lusso si sono spostate al caldo, a Dubai, per finire l’anno tutti insieme e al caldo.