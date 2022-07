Fedez racconta come ha scoperto di avere un tumore: "Stavo litigando con Chiara Ferragni quando.."

Ascolta questo articolo

Di Fedez si sa praticamente tutto, anche perchè il noto cantante si è sempre impegnato a condividere con i fan qualsiasi avvenimento della sua vita. Appreso il dramma della malattia, il rapper aveva da subito deciso di divulgare l’accaduto sui suoi canali social, rendendo tutti i fan partecipi di questa tragedia personale.

Il cantante è ormai in netta ripresa, al punto che di recente ha preso parte al LoveMi Festival, il concerto benefico organizzato con J-Ax, ritrovato di nuovo sul palco dopo tanti anni di allontamento per alcuni dissapori. Tuttavia c’è un dettaglio in merito alla sua malattia che Fedez non aveva ancora rivelato, lo ha fatto in una diretta Instagram: ecco di cosa si tratta.

Come ha scoperto la malattia

Nello splendido scenario di una masseria salentina, dove i Ferragnez si trovano per partecipare agli appuntamenti del Battiti Live in Puglia, la coppia ha annunciato in una diretta social che si terrà la seconda stagione de The Ferragnez, la docu-serie a loro dedicata. Al momento non è ancora nota la data di uscita, ma ciò che è certo è che la serie ha riscosso un notevole successo, motivo per cui si stanno già girando le riprese per la prossima stagione.

Fedez ha anche deciso di rivelare a tutti i fan alcune anticipazioni: nella nuova stagione si parlerà della sua lotta contro il tumore al pancreas. Si tratta di una scelta diretta a sensibilizzare verso la prevenzione e aiutare chi, purtroppo, si trovi a vivere lo stesso dramma del cantante.

Nel corso della diretta il cantante ha voluto rivelare un dettaglio sinora sconosciuto della sua malattia. Si tratta di un aneddoto che nessuno conosceva, cioè del momento esatto in cui ha scoperto di avere il tumore. Fedez deve tutto allo scrupolo di una dottoressa, che, con grande professionalità, gli aveva consigliato di eseguire un esame in più. A questa ulteriore visita il rapper si era presentato con ben 2 ore di ritardo a causa di una litigata con la moglie. Si tratta di un episodio di cui sicuramente si parlerà anche nella prossima stagione di Ferragnez.