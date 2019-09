Fedez prepara le carte per il divorzio, di mezzo c’è Gigi Hadid

E quindi Fedez e Chiara Ferragni sono già ai ferri corti? Si, ma solo per scherzo! Questa volta è il social network Twitter la pietra dello scandalo: il rapper milanese risponde ironicamente ad un post del profilo di Gigi Hadid Italia, il quale beffeggiava bonariamente Fedez cinguettando: “Nel documentario di Chiara Ferragni compare un Fedez alquanto emozionato di vedere e salutare Gigi Hadid nel backstage della sfilata di Fendi“.

Nel suo tipico stile Fedez, al secolo Federico Lucia, risponde in modo scherzoso non negando la sua conosciuta ammirazione per la bella modella statunitense. Oggi, venerdì 20 novembre, il ragazzo incontrerà per la seconda volta Gigi Hadid in occasione della Milano Fashion Week.

Chiara Ferragni però, fresca di un nuovo successo, non ha motivo di essere gelosa: la modella è una sua grande amica e il marito sembra più innamorato che mai. Insomma, da “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton“, parte di un testo del rapper che ha fatto scattare la scintilla tra i due, ne hanno fatta di strada.

Chiara Ferragni Unposted

“Chiara Ferragni Unposted” è il primo film-documentario sulla vita della giovane fashion blogger di Cremona. Il lungometraggio racconta di una biondina cresciuta circondata dalle telecamere, grazie alla passione della mamma per i filmini amatoriali, alle quali si è poi posta con naturalezza anche crescendo. Nonostante la dicitura “unposted” i fatti narrati nel film sono tutti abbastanza noti, per lo più a grandi linee.

Si parla infatti, in modo piuttosto autocelebrativo, del suo indiscutibile successo, dei suoi 17 milioni di followers e dei suoi 80 dipendenti, oltre che del matrimonio con Fedez e del figlio Leone. È proprio nel film che il cantante regala agli spettatori un ottimo lato di sè: un profilo sorridente e scherzoso, pronto a “smontare” la moglie così perfettina.

Ed è proprio nel film che Fedez, visibilmente emozionato, incontra per la sua prima volta la modella Gigi Hadid, della quale è da sempre un grande fan. Il film, in sala per soli tre giorni, ha riscosso un notevole successo schiacciando anche due grandi attesi: It-Capitolo 2 ed Il Re Leone.