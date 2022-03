Fedez operato al San Raffaele di Milano, riserbo sulle sue condizioni di salute

Proprio nel giorno del primo compleanno della sua secondogenita Vittoria, il cantante Fedez è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Per il momento non sono state rese note le sue condizioni di salute e neanche la patologia di cui soffrirebbe.

L’annuncio sui social di Fedez in lacrime

L’intervento era stato anticipato, dallo stesso Fedez, con alcune storie su instagram. Giovedì 17, il cantante, in lacrime, aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un problema di salute, senza specificarne la natura. Per lui si preannunciava un percorso importante di cure, ma aveva espresso la volontà di mantenere il riserbo su cosa gli stesse accadendo, almeno per il momento.

“In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”, le sue parole ai numerosi fan che seguono il suo profilo social.

Subito dopo l’annuncio, erano stati diversi gli attestati di solidarietà nei suoi confronti a cominciare, ovviamente, dalla moglie Chiara Ferragni che aveva postato una foto di famiglia con il piccolo Leone, con un messaggio di affetto a suo marito “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto“.

Fedez: “Domani per me sarà una giornata importante”

Nella giornata di martedì 22, dopo essere stato assente dai social, Fedez ha postato un messaggio con il quale annunciava l’intervento: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Dopo l’intervento il rapper resterà ancora in ospedale per il decorso post-operatorio e per eseguire ulteriori esami di approfondimento.