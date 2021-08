Fedez, nuova linea di zainetti: quanto costano e le critiche social

Il rapper Fedez è tornato a far parlare di sé per aver lanciato una nuova linea di zainetti per la scuola. Almeno per una volta non c’entrano quindi le querelle con il Codacons, gli appelli per il Ddl Zan o le polemiche per il recente concerto di Salmo a Olbia. Ma perché allora il cantante è diventato protagonista di una nuova bufera social?

Più che Fedez, nel mirino dei followers, meglio degli haters, è finito il prezzo a cui sono venduti gli zainetti che portano la firma dell’artista. In vacanza in Costa Smeralda insieme alla mogie Chiara Ferragni ed ai figli Leone e Vittoria, il cantante è instancabile e non smette di lavorare. Dopo il successo di Mille, si è subito messo al lavoro ad un nuovo progetto musicale, quindi il lancio degli zainetti per la scuola.

Come ha tenuto a sottolineare nelle sue Instagram stories, è stato proprio il rapper a disegnare la linea di accessori per la scuola, intavolando così una collaborazione con l’azienda Seven. Sempre molto attento all’ambiente, Fedez ha voluto che il suo zaino fosse ecosostenibile. Infatti, il prodotto monoscomparto è fatto da un tessuto di poliestere riciclato.

Ci sono volute 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna, garantendo così tutti gli standard qualitativi. LO zaino è molto capiente e offre quindi la possibilità di mettere davvero tante cose: tablet, libri, borracce e tanto altro. Lo zainetto fa gola a molti, ma sono tanti i commenti negativi che però si leggono in rete.

Il motivo? Il prezzo. Ogni zainetto costa 59,90 euro. Per chi non si potesse permettere di acquistarlo in un’unica rata, l’azienda offre la possibilità di acquistarlo a rate. Si, avete capito bene. La cifra sarebbe quindi suddivisa in tre rate da 19,97 euro. Ma anche questa opzione – che invece farebbe comodo a tanti – va bene per i leoni della tastiera, che hanno criticato ed ironizzato proprio su quest’ultimo aspetto dell’iniziativa.