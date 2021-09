Fedez, mai più foto con Gigi Hadid: "Sarà l’ultima che farò"

Una foto che ha fatto non poco chiacchierare il popolo del web. Parliamo infatti dello scatto di Fedez postato insieme alla modella Gigi Hadid, in occasione della Milano Fashion Week; scatto che in poco tempo fece il giro del web. Inizialmente sembra una foto come tante, se non fosse per il commento che aveva lasciato la moglie del cantante, Chiara Ferragni, che aveva un po’ il sapore dolce amaro, ovvero un commento che di facciata era scherzoso, ma con note di gelosia mal celata.

A distanza di pochi giorni però il cantante ha deciso di voler ritornare ancora una volta sulla foto, questa volta però non c’entra la gelosia di Chiara, bensì Fedez ha voluto parlare del comportamento di Gigi alla richiesta di una foto insieme.

Fedez: “Sarà l’ultima foto che farò con Gigi”

Ecco infatti cosa ha raccontato Fedez in queste ore, tramite una storia su Instagram: “La foto che ho fatto ieri sera con Gigi credo che sarà l’ultima foto che farò con Gigi per il resto della mia vita perché era evidentemente piena e mi ha anche detto tipo: “Ah ma è tipo una Christmas postcards”, cioè tipo le foto che si fanno ogni volta a Natale con i parenti però non in maniera divertita. Lo dico solo perché so che non guarda le storie. Però un bel momento“.

Sempre in merito della Milano Fashion Week, il cantante ha avuto modo di constatare di quanto il suo inglese abbia subito una regressione, una sorta di analfabetismo, prevalentemente dovuto al poco utilizzo della lingua, a causa del Covid: “Ho scoperto che il inglese con la pandemia è peggiorato. Una sorta di analfabetismo di ritorno. Ho parlato con Naomi Campbell di un 15 minuti in cui non ho capito un c***o di quello che mi diceva e di conseguenza non so cos’ho detto“.

In ultimo, il cantante sottolinea anche che tra qualche mese verrà caricata sulla nota piattaforma streaming Amazon Video, una serie tv, unicamente dedicata alla propria famiglia, dal titolo: “The Ferragnez: La Serie“. Si parlerà prevalentemente delle azioni quotidiane fatte dalla famiglia Leone-Ferragni.