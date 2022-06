Fedez, lacrime e commozione durante il concerto di Love Mi: la Ferragni non regge

Ascolta questo articolo

Si è tenuto ieri il grande concerto benefico a Milano, organizzato da Fedez e J-Ax dopo una storica riconciliazione. Il noto rapper ha voluto fortemente questo evento per raccogliere fondi per i bambini dell’associazione Tog. Il pubblico non ha mancato all’appuntamento, come si può notare dalle immagini di una piazza Duomo visibilmente gremita.

Per l’occasione Fedez ci ha tenuto a ringraziare tutti i medici che lo scorso anno lo hanno operato rimuovendogli il tumore al pancreas. E’ stato un momento particolarmente duro per lui, ma anche grazie al sostegno della sua famiglia è riuscito a vincere anche questa battaglia. Proprio alla moglie ha voluto dedicare delle parole molto toccanti: ecco cosa le ha detto.

Le parole di Fedez

In una splendida cornice di pubblico, ben 20 mila i fan presenti, Fedez ha espresso l’ennesima dichiarazione d’amore alla moglie Chiara Ferragni: “Ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto“. La nota influencer non è riuscita a trattenere le lacrime ed si è mostrata visibilmente commossa.

In effetti la sua famiglia non gli ha mai fatto mancare la propria vicinanza durante quelle tragiche settimane dopo la diagnosi, ma ora per fortuna sta bene ed è tornato da tempo ad estasiare i suoi fan sul palco. Fedez ha voluto ringraziare pubblicamente anche chi si è preso cura di lui in ospedale: “Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita».

Il concerto benefico è stato un vero e proprio successo, l’emozione per il rapper è stata davvero grande, al punto che poi ha commentato così su Instagram: “Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a Febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore. I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l’intervento e affrontare un concerto di un’ora erano molto basse. A quel punto dovevo fare una scelta, mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione. Grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il c*** e l’amore della mia famiglia ieri sera è avvenuto qualcosa di magico. Grazie Milano, vi voglio un mondo di bene». Fedez è riuscito a vincere la sua battaglia contro la malattia e, grazie soprattutto alla sua enorme forza d’animo, ha vinto lo scetticismo dei medici salendo nuovamente sul palco in tempi record.