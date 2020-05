Fedez, la torta per Chiara Ferragni e il parere di Iginio Massari

Nella giornata del 7 maggio, la blogger Chiara Ferragni ha compiuto 33 anni. Una delle influencer più conosciute al mondo, grazie ai suoi quasi venti milioni di seguaci su Instagram, festeggia per la prima volta senza la compagnia dei suoi amici o familiari, a causa del lockdown. Ma Fedez ha voluto comunque fare una sorpresa alla sua dolce metà, preparando una torta.

Il rapper, con un po’ di ironia, spiega ogni passaggio su questo dolce: “Fatevi preparare del pan di Spagna da vostro padre e fatevelo mandare a casa. Poi prendete dei confetti che vi hanno regalato per qualche cresima. Adesso prendete un metro e iniziate a tagliare. Per montare la panna avremmo l’attrezzo specifico, ma preferisco fare così (usa un tubetto di panna spray n.d.r)”.

Il commento di Iginio Massari

A quanto pare, però, il risultato non sembra soddisfare neanche Fedez, che commenta in maniera abbastanza rassegnata il suo lavoro: “Questi confetti sembrano delle lapidi rosa, meglio aggiungere una cascata di cuoricini. È brutta? Mi sento in colpa, ma pensavo peggio“. Nonostante questo pessimismo iniziale, in seguito cerca di infondersi un po’ di positività: “Ricordatevi comunque che l’ingrediente principale è l’amore”.

Ma, come se non bastasse, l’artista decide di far valutare la sua torta da Iginio Massari, pasticciere e personaggio televisivo, conosciuto sia come “Maestro dei Maestri Pasticceri italiani” che per le sue numerose ospitate a “Masterchef“, programma di Sky dedicato alla cucina.

Ma Iginio Massari, che come abbiamo potuto scoprire proprio a “Masterchef” non ha peli sulla lingua, boccia totalmente il lavoro di Fedez: “Ma vuoi separarti?”, facendo scoppiare a ridere il cantante. Questo video è diventato immediatamente virale su Twitter, con il pasticciere che è arrivato in prima posizione nei trend topic del social grazie a questo breve scambio di battute.