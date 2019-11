Fedez ironizza su Marco Carta e sul furto delle magliette: la reazione del web

Il celebre cantante rap Fedez è tornato a far parlare di sé non per le sue performance canore o per news riguardanti la sua vita con la moglie Chiara Ferragni ed il figlio Leone – di cui si ha un aggiornamento costante grazie agli scatti e ai video pubblicati sui loro rispettivi profili social – bensì per una vicenda – sorta di “scivolone” mediatico – che vede suo malgrado coinvolto anche il popolare ed amatissimo cantante Marco Carta.

La notizia dell’assoluzione di Marco Carta dall’accusa di furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano sembra non sia giunta al celebre rapper, che nelle ultime ore è tornato sui social pubblicando un breve filmato che forse voleva essere sarcastico ed ironico, ma che ha scatenato la furia del web, che si è scagliato contro la scelta del rapper.

Nel video in questione che si può vedere sul profilo Instagram di Fedez, si vede il cantante scherzare con l’amico youtuber Luis Sal, sulla delicata e dolorosa vicenda legata all’accusa di furto che è stata fatta a Carta. Il rapper, accortosi che la maglietta nuova del suo amico presentava ancora la targhetta, ha deciso di immortalare il momento e commentare con i followers.

“Che bello che sei oggi…davvero, l’etichetta quando la togli?“, lo scherzo però non si è fermato qui, poiché nel filmato successivo Fedez ha citato proprio Marco Carta; infatti nel profilo di Fedez si vede l’immagine dell’amico Luis Sal che, seduto di spalle su una sedia, mostrava ancora una volta la targhetta attaccata alla T-shirt, quindi chiosando Fedez ha scritto: “Luis Sal is the new Marco Carta“.

Forse Fedez non è a conoscenza delle novità riguardanti la vicenda del furto alla Rinascente di Milano, per il quale il cantante Marco Carta – è bene ricordare – è stato assolto. Il rapper Fedez ha recentemente perso una causa giudiziaria contro Daniela Martani, che aveva offeso sui social il cantante e la moglie. Il giudice sembra però aver ritenuto quelle offese poco rilevanti proprio perché fatte sui social.