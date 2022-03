Fedez in lacrime confessa: "Mi è stato trovato un problema di salute"

“Faccio questo video per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me” inizia così uno degli ultimi video pubblicati da Fedez sul suo profilo Instagram, ove sin da subito appare visibilmente commosso dall’annuncio che farà nel giro di pochi secondi.

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo” per poi aggiungere: “Tutto questo comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro. Perché quando ho scoperto quello che ho, leggere storie di altre persone mi ha aiutato”.

L’artista rivela di aver voluto fare queste storie soprattutto per provare a dare conforto alle persone in ascoltando ed a coloro che purtroppo non hanno la sua stessa fortuna di essere circondato dalla propria famiglia che gli vuole bene. Sottolinea di essere pronto ad affrontare questa nuova avventura della propria vita, rivelando di sperare che possa dare delle notizie positive in breve.

I messaggi di vicinanza a Fedez

Matteo Salvini, che ha avuto alcune diatribe in passato con l’artista a causa del concerto del primo maggio ove lanciò un duro attacco nei confronti della Lega, in questa circostanza spezza una lancia a suo favore sul suo profilo Twitter: “In bocca al lupo e buona battaglia a #Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo”.

Nel mondo dello spettacolo anche altri artisti o conduttori vogliono mostrare la loro vicinanza a Fedez, ove si possono leggere i messaggi di Antonella Clerici, Barbara D’Urso e di Maria Venier che ha commentato un post pubblicato da Chiara Ferragni.