Fedez, il rapper chiede un selfie a Barack Obama: la clamorosa risposta dell’ex presidente USA

Fedez, il celebre cantante rap e giudice del talent musicale “X Factor”, è tornato a far parlare di sé non tanto per i suoi sucessi musicali – il suo ultimo album “Paranoia Airlines” rimane fermo in vetta alle classifiche – bensì per una singolare e surreale avventura avvenuta nei giorni scorsi negli Satiti Uniti, dove ha preso un clamoroso due di picche.

Il viaggio del cantante a San Francisco per promuovere un nuovo modello di smartphone della Samsung, si è arricchito da un incontro casuale con uno degli uomini più amato e seguito non solo negli Stati Uniti d’America, ma anche oltreoceano, dove in tanti ancora oggi lo rimpiangono, di chi stiamo parlando? Di Barack Obama, l’ex Presidente Usa.

La risposta di Obama a Fedez

Come sempre accade al rapper e alla sua gentile consorte l’influencer Chiara Ferragni, Fedez ama documentare attraverso le sue Instagram Stories ogni momento della giornata, dunque non poteva farsi scappare l’occasione di raccontare l’episodio – quasi grottesco ed imbarazzante – vissuto qualche ora fa con l’ex presidente Usa Barack Obama.

L’ex giudice di X Factor ha infatti raccontato che nella mattinata appena sveglio è andato in plaestra per fare un po’ di sport e poi l’incontro inaspettato: “Mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Obama che fa la cyclette” – quindi prosegue nel dire che si è trattenuto nell’immediato dal chiedere una foto, aspettandolo pazientemente sulla panca.

In quel momento però è venuta fuori la sua italianità, perché il cantante da chiesto ad Obama: “Sorry, can I take a picture with you?” – per poi ricevere dall’ex presidente una clamorosa risposta: “no“. Da qui il laconico commento del rapper che ha raccontato come l’America sia bella anche per queste cose, molto lontane da quelle che potrebbero capitare in Italia – sostiene il cantante – dove “puoi trovarti Toninelli che fa spinning o Salvini che fa il vocalist a Jesolo“.