Fedez, il “profeta”, dice di aver previsto il Covid

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid. Il cantante e la compagna, che avevano programmato alcune attività da fare durante le festività natalizie in compagnia della famiglia e degli amici, si sono visti costretti a rientrare a Milano, anche per timore della figlia, colpita da febbre, ma negativa al tampone. Adesso sono in quarantena e questo, evidentemente, deve aver influito negativamente su Fedez che, improvvisamente, ha scoperto di avere poteri da veggente.

Il cantante, infatti, ha passato in rassegna le sue canzoni e si è detto convinto di avere il potere di fare accadere le cose, scrivendo canzoni che poi si avverano. In Cigno Nero, infatti, lui cantava: “Togliamoci i vestiti, ma teniamoci le maschere” e poi: “Vieni stammi vicina, sì ma a distanza di sicurezza”.

In virtù di questo nuovo potere acquisito, uscirà un nuovo singolo dal titolo: “Siamo tutti felicioni, basta pandemia”. Ho anche sposato mia moglie con una canzone. (Il riferimento è al verso “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” presente nella canzone Vorrei ma non posto, che li ha fatti conoscere). Mi sto davvero convincendo di avere questo potere, se mi state sul caz** state attenti”.

Fedez, nel suo delirio di onnipotenza scaturito dal successo e dal seguito che conta, adesso si è improvvisato pure un Messia che predice niente di meno che catastrofe future, come la pandemia da Covid-19.

Naturalmente non ha previsto che il virus avrebbe beccato pure lui. Ne tantomeno gli è passato per la mente che tutti noi, in un momento o nell’altro, abbiamo detto a una persone a noi invisa “stammi a distanza di sicurezza”. Ma nessuno di noi si è mai vantato per questo di aver involontariamente previsto la pandemia da Coronavirus.