Fedez, felpe in omaggio con il suo album rivendute a 12mila euro: l’appello del rapper

Fedez, il noto cantante rap e marito dell’influencer Chiara Ferragni, è tornato a far parlare di sé non tanto per il successo che sta ottenendo la sua nuova opera “Paranoia Airlines” bensì per qualcosa di sgradevole che è successo ai suoi danni, cioè quello della vendita delle sue felpe in edizione limitata ed in omaggio con l’acquisto dell’album su un noto sito di aste online.

Sia Chiara Ferragni che Fedez negli scorsi mesi hanno sicuramente destato clamore e scalpore – sollecitando l’indignazione di buona parte dell’opinine pubblica e dei fan – per i costi del loro matrimonio da favola tenuto lo scorso settembre a Noto, ma anche per la nuova auto di lusso che il cantante si è regalato, a cui si aggiungono i costosissimi orologi che la coppia usa indossare.

L’appello del rapper dopo il reselling

Non è la prima volta che i due protagonisti dello showbiz prestano il loro volto per iniziative commerciali, come quella dell’acqua Evian di Chiara Ferragni – dal costo di 8 euro a bottiglia – che ha suscitato non pochi malumori e polemiche. Quello della Ferragni sembra niente in confronto alla vertiginosa cifra registrata dalle felpe di Fedez – date in omaggio a chi acquistava l’album “Paranoia Airlines” – vendute su Ebay che hanno raggiunto quota 12mila e ottocento euro.

Una cifra davvero assurda che ha fatto saltare dalla sedia lo stesso rapper, che ha lanciato un appello accorato ai suoi fan chiedendo di non comprare le felpe su Ebay, bensi sottolineando il fatto che le stesse vengono date in omaggio acuistando una copia del suo nuovo cd. Insomma un regalo che il cantante ha voluto fare per i suoi fedelissimi fan si è trasformato per gente senza scrupoli in un’occasione di business senza precedenti.

“Non fate offerte, vi prego, aspettate che riapra il sito e non spendete un euro, vi prego, non ha minimamente senso” – ha dichiarato il rapper per poi proseguire rassicurando tutti e dicendo – “Bisognerà solo aspettare che arrivino le altre, già in produzione“. Quindi bisognerà attendere solo 15 giorni per la produzione effettiva delle felpe e l’invio, inoltre il rapper ha affermato di preferire regalare le sue felpe piuttosto che far spendere ai suoi fan 200 euro su Ebay.