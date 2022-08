Fedez è scomparso, la terribile notizia in diretta Tv: fan disperati

Ascolta questo articolo

In molti si chiedono che fine abbia fatto Fedez. Del noto cantante non si ha più notizia da qualche giorno, i suoi followers iniziano ad essere seriamente preoccupati, anche alla luce dei problemi che ha avuto negli scorsi mesi. E’ sempre stato molto attivo sui social, proprio per questa una sparizione del genere non può che destare qualche sospetto.

Chiara Ferragni ed il marito Fedez rappresentano un vero e proprio fenomeno mediatico, qualsiasi loro azione o dichiarazione fa immediatamente il giro del web. D’altra parte, non a caso è stata prodotta una serie tv Amazon su di loro, The Ferragnez, che ha riscosso un notevole successo. Ecco le ultime novità sul noto rapper.

La ‘sparizione’ di Fedez

L’ultimo post su Instagram di Federico Lucia, in arte Fedez, risale a più di una settimana fa. Era lo scorso 22 luglio quando il noto cantante si è fatto immortalare per l’ultima volta in giro per Roma, dove si è recato in vacanza con la famiglia al completo, compresi i figli Vittoria e Leone.

Dapprima si è concesso un bel giro culturale alla Galleria Borghese, successivamente un giro turistico con tappa alla Fontana di Trevi, dove si è fatto immortalare con un bel bacio romantico con la moglie. Da allora il buio totale, del noto rapper si sono perse totalmente le tracce sui social, circostanza che ha fatto subito allarmare i fan, abituati ad essere quotidianamente aggiornati sulle sue vicende personali.

In questi ultimi 10 giorni di silenzio il noto rapper non è apparso neppure tra le storie di Chiara Ferragni, che al contrario non potrebbe mai permettersi simili sparizioni facendo l’influencer per mestiere. Ad ogni modo di Fedez non si sa davvero più nulla, non a caso i fan iniziano a chiedere esplicitamente che fine abbia fatto, commentando qua e là gli ultimi post con la speranza di ricevere qualche indizio. Probabilmente a breve ci saranno ulteriori novità.