Fedez e Chiara Ferragni, l’ultima bravata della coppia: lei lo riprende mentre si "sistema" in bagno

Il popolare rapper Fedez e la celebre fashion blogger Chiara Ferragni, dopo l’eccentrico e dispendioso matrimonio e il compleanno al supercarto – con presunto spreco di cibo – sembrano esserci ricascati, stavolta non ha a che fare il denaro, ma la scelta dissennata e sconsiderata dell’imprenditrice digitale di riprendere il suo partner nei momenti più impensabili, per poi condividerli con i follower sui social.

Nonostante i Ferragnez siano lontani dallo stress e dagli impegni lavorativi per godersi una straordinaria luna di miele nell’incontevole cornice delle isole Maldive – anch questa oggetto di critiche per i costi da capogiro – continuano a far notizia e ad innescare una vera e propria bufera mediatica.

L’ultima bravata dei Ferragnez: è polemica

Cos’è successo stavolta? Nelle ultime ore la fashion blogger ha ripreso il marito in bagno intento a fare un impellente bisogno, insomma una sosta idraulica che non andava certamente ripresa. Ma con tutta evidenza ha pensato cosa diversa la moglie Chiara, che non solo ha ripreso Fedez nel momento in cui si stava sistemando, ma ha poi pubblicato le immagini in una Instagram Stories.

Una decisione inaspettata che ha colto di sorpresa anche il rapper, che ha commentato la scena dicendo a Chiara: “Mi sto sistemando il p**e“. Parola che è stata ripetuta anche dalla blogger, forse alticcia o forse noncurante della conseguenza della sua Instagram Stories, che certamente non si è fatta attendere.

Nel giro di poche ore la Stories non solo è stata presa d’assalto dagli haters della coppia, ma anche dai followers e fan dei Ferragnez che non sembra abbiano molto gradito l’ultima bravata di Chiara Ferragni, rea di aver anche organizzato la feta di compleanno del marito in un supermercato dove alcuni ospiti si sono lanciati del cibo addosso.

In queste ultime ore, infatti, i commenti sul web si sprecano e sottolineano in linea di massima il fatto che la celebre coppia dello showbiz sembra aver confuso il reale ed il digitale, ciò che è opportuno condividere in rete e ciò che non lo è. Insomma a tutto c’è un limite, e Chiara stavolta sembra proprio aver esagerato.