Fedez e Chiara Ferragni festeggiano i 5 anni del piccolo Leone

Dopo un periodo decisamente buio per la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni, arriva oggi il sereno in occasione del compleanno del loro figlio primogenito. Leone Lucia Ferragni, nato il 19 marzo del 2018, compie infatti 5 anni, e la famiglia influencer ha postato sui social le immagini dei festeggiamenti, oltre a diversi tributi al bambino.

A dare il via ai festeggiamenti è stata Chiara, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un dolce messaggio di auguri al figlio in inglese. “Il più felice quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo“, ha scritto la Ferragni, postando un carosello di foto e video, tra cui il primo abbraccio dei genitori con Leone in ospedale, il piccolo al matrimonio di Chiara e Fedez, e diversi momenti della crescita del bambino, fino all’arrivo della sorellina Vittoria.

“Mi ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Sono così fiera di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco, facendo il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito ♾️“, conclude Chiara nel post, che la sorella Valentina ha commentato scrivendo: “Amore nostro“.

Anche Fedez ha postato su Instagram gli auguri per il bambino, creando un video pieno di spezzoni della loro vita insieme, e scrivendo: “Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo“. “Tantissimi auguri al nostro meraviglioso Leoncino! Che video stupendo” ha commentato nonna Marina Di Guardo, che a sua volta ha postato gli auguri per il bambino online.

Nelle storie di Instagram il fiero papà ha poi postato alcuni video che mostrano i due figli mentre guardano sullo schermo di un pc un video tributo creato per il compleanno di Leone, Vittoria che canta “Tanti Auguri” al fratello, ed il video di Leone che soffia la candelina sulla torta di compleanno, realizzata a tema Super Mario, circondato dalla sua famiglia.