Fedez e Chiara Ferragni cosplayer in Giappone nei panni di Sailor Moon e Naruto

Chiara Ferragni e Fedez si trovano attualmente in Giappone per un viaggio di lavoro. La Ferragni si trova lì per un nuovo progetto di portata internazionale, progetto del quale non ha voluto svelare molti dettagli. Le uniche notizie in merito ci dicono soltanto che si tratta di una produzione statunitense che la vedrà coinvolta in prima persona e in una veste totalmente nuova.

La coppia ha pubblicato su Instagram le classiche foto di famiglia, fino a quando i due non hanno pensato di provare a “trasformarsi” in cosplayer. I cosplayer sono coloro che cercano di “interpretare” nella vita reale i personaggi immaginari che provengono dai manga, dagli anime e dai videogiochi. Molto spesso i cosplayer ne imitano non soltanto il look ma anche il comportamento.

Ebbene, Fedez e Chiara Ferragni hanno pensato inizialmente di “trasformarsi” in Kakashi (Naruto) e Chun-Li (Street Fighter), ma in un secondo momento la Ferragni ha voluto diventare Sailor Moon, che l’influencer ha detto essere l’eroina della sua infanzia. Il piccolo Leone, che si trova anche lui in Giappone insieme ai suoi genitori, ha invece indossato un abbigliamento abbastanza sobrio, ad eccezione di qualche piccola stravaganza, come ad esempio gli abiti identici a quelli del suo papà.

Tra i numerosi scatti della coppia, la foto che ha ricevuto più like è stata proprio quella di Chiara Ferragni nei panni di Sailor Moon, che conta più di 650mila like. Come era prevedibile, però, Chiara Ferragni e Fedez hanno suscitato anche qualche polemica. Diversi utenti si sono scagliati contro di loro su Instagram, criticando la scelta della coppia di sfoggiare questi look considerati “spazzatura”. Tra i commentatori, c’è stato anche chi ha voluto sottolineare che Fedez non sembra nemmeno un cosplayer e che l’unica cosa che ha in comune con Kakashi sono i capelli.

Mentre a Chiara, nonostante abbia sottolineato nella didascalia che accompagna la sua foto in costume da Sailor Moon, che “La scorsa notte sono diventata l’eroina della mia infanzia‘”, non sono stati affatto risparmiati gli attacchi per la sua scelta, sia per quanto riguarda gli indumenti che non sono perfettamente uguali a quelli del personaggio in questione, sia in merito ai soliti commenti relativi alla sua magrezza e all’uso di photoshop che avrebbero la “colpa” di trasmettere un messaggio negativo ai suoi fan più giovani.