Fedez e Chiara Ferragni, bebè in arrivo: il lieto annuncio manda in estasi i fan

In questo periodo la coppia Fedez-Chiara Ferragni ha fatto molto parlare di sé. Come si sa il rapper non ha trascorso un periodo sereno, in quanto durante un controllo diagnostico gli è stato trovato un tumore neuroendocrino del pancreas. Era stato lo stesso cantante ad informare i fan a mezzo social: in un video Federico si era mostrato in lacrime, affermando che “questa cosa” gli era stata trovata, non specificando però che genere di malattia.

Adesso le cose sembrano andare molto meglio, anche perchè il cantante pare si stia sottoponendo a delle cure specifiche per tenere sotto controllo il tutto. La vita è tornata alla normalità in casa Ferragnez, ma in queste ore alcune dichiarazioni del cantante hanno mandato al settimo cielo i fan, increduli alla notizia. Vediamo che cosa ha annunciato il noto rapper.

Fedez, “di nuovo padre”

Come si sa molto spesso, praticamente ogni giorni quasi, la coppia Fedez-Ferragni, nota appunto come Ferragnez, pubblica alcune storie sui social, in particolar modo su Instagram, dove mostrano la loro vita in famiglia. I loro piccoli, Leone e Vittoria, crescono ogni giorno sempre di più e sono loro spesso il tema dei video.

La piccola Vittoria sembra avere un rapporto speciale con il papà, così come anche Leone, molto amato da entrambi. Fedez ha dichiarato che la figlia non preferisce nè la mamma nè il papà, ma è in un certo senso autonoma. “Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei. Anche a Leone, ovvio. Con mia figlia, però, sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla” – così ha detto Fedez parlando con i cronisti di Vanity Fair.

E poi proprio a loro ha fatto il lieto annuncio. “Come mi vedo fra 10 anni? Vediamo. Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità” – queste sono le parole del rapper che hanno mandato in estasi i fan. Fedez e Chiara, quindi, sono pronti per diventare nuovamente genitori? Sicuramente lo vedremo presto.