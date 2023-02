Fedez e Chiara Ferragni, aria di crisi: chiesto lo slittamento della serie "The Ferragnez 2"

Ascolta questo articolo

Di una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni se ne parla già da alcuni giorni e gli indizi provengono proprio dai social network. La coppia ha infatti passato la festività di San Valentino separatamente e tanto è bastato per mettere in allarme i loro milioni di seguaci.

La crisi sarebbe avvenuta dopo la loro partecipazione al “Festival di Sanremo“, e la lite avvenuta tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio scambiato con Rosa Chemical è diventato immediatamente virale. Infatti, dopo la kermesse sanremese, entrambi non hanno pubblicato nessuna fotografia di coppia sui loro rispetti profili, facendo nascere nuovi rumor su di loro.

Lo stop della serie televisiva

Al momento la situazione di coppia sembra essere piuttosto delicata per questo motivo, come si può leggere in un lungo articolo del sito del “Linkiesta“, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto ad Amazon Prime di sospendere le riprese di “The Ferragnez” per almeno una settimana.

“Rassicuriamo coloro per cui è crisi solo se fai le valigie: nessuno dei coniugi Ferragni è andato a dormire in albergo, per ora. Ma entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese“ si legge sul portale in cui poi viene aggiunto: “La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre“.

Non si tratterebbe della primi crisi matrimoniale tra Chiara e Fedez poiché già l’anno scorso i paparazzi del settimanale “Chi Magazine” aveva beccato i due piccioncini litigare pesantemente su uno yacht. Entrambi avevano addirittura pensato di rescindere il contratto con Amazon ma, a causa delle pesanti penali dell’azienda, hanno deciso di continuare con questo progetto.