Fedez dopo l’operazione: “Ho scoperto di avere un raro tumore al pancreas”

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, con queste parole inizia il messaggio che Fedez ha pubblicato sulla sua pagina instagram, per chiarire cosa gli è successo in questi ultimi sette giorni.

Dopo l’annuncio in lacrime di giovedì 17 marzo, quando aveva comunicato, sempre via social, di un problema di salute, che avrebbe comportato un percorso importante di cure, e dopo la notizia trapelata dell’intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano, il rapper ha pubblicato alcuni scatti dalla sua stanza di ospedale e ha voluto svelare la malattia diagnosticatagli.

Il cantante, che in una foto appare sul letto mostrando la vistosa cicatrice all’altezza del ventre, ha spiegato di aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas e di essersi sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico di rimozione di parte del pancreas, tumore compreso, perché si tratta di “Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del corpo”. Per questo motivo, spiega Fedez, si è dovuto sottoporre, due giorni fa, ad un intervento chirurgico durato 6 ore.

Fedez: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ci vorrà un po”

Il cantante, che in uno scatto mostra anche la schematizzazione delle fasi dell’intervento di duodenocefalopancreasectomia, ha voluto ringraziare i medici, chirurghi e infermieri, che lo hanno curato in questi giorni e anche tutti coloro che lo hanno inondato di messaggi di supporto e affetto. Fedez, a due giorni dall’intervento, si sente bene e non vede l’ora di ritornare a casa ad abbracciare i suoi due figli, Leone e Vittoria che, proprio in questa settimana di tribolazione, hanno festeggiato i loro compleanni, ma, scrive, “Ci vorrà un po’”. Il cantante dovrà continuare la sua degenza per sottoporsi ad ulteriori accertamenti per valutare il buon esito dell’intervento chirurgico.