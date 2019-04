Fedez crea un libro e devolve i proventi in beneficenza per i bambini malati. Elena Santarelli ringrazia

Federico Leonardo Lucia, conosciuto al grande pubblico come Fedez, solamente qualche mese fa aveva annunciato lo stop ai concerti per dedicarsi personalmente ad altri progetti molto importanti. Ecco dunque che in questi giorni, il rapper ha annunciato di voler impegnarsi appunto nella realizzazione di un libro per bambini malati devolvendo il ricavato in beneficenza.

A goderne il Progetto Heal, ovvero la onlus tanto cara ad Elena Santarelli e Bernardo Corradi che si occupa di effettuare ricerche sulle malattie neurologiche. La showgirl infatti ne è il volto di riferimento per la terribile malattia che purtroppo ha colpito il figlio maggiore di Elena, Giacomo, in cura al Bambin Gesù da novembre 2017.

La showgirl dunque felicissima di questo regalo, ha voluto ringraziare personalmente Fedez ma anche chi continua ad appoggiarla in questa dura battaglia. Con un post sul suo profilo Instagram la showgirl ha dichiarato “È veramente bello vedere questo sostegno spontaneo che parte da colleghi che conosco direttamente e anche da quelli che non conosco poi così bene”.

Il rapper, dopo la nascita del piccolo Leone Lucia, ha dimostrato una sensibilità molto forte tanto da offrire quotidianamente, assieme alla moglie Chiara Ferragni, un report dettagliato delle sue giornate . Anche Elena Santarelli ha deciso di riversarsi sul suo profilo Instagram dove spesse volte parla del piccolo Giacomo e della sua terribile malattia mettendo la sua visibilità al servizio della ricerca e dell’onlus Progetto Heal.

Negli ultimi mesi, Elena è stata ospite spesse volte in televisione dove oltre a parlare del figlio Jack si è anche messa a nudo come mamma ma soprattutto come donna senza timore di mostrare le sue emozioni e il dolore per aver vissuto la paura e il dolore, assieme al marito Bernardo Corradi, per la malattia del figlio che ancora oggi sta combattendo con tutto se stesso per guarire.