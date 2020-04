Fedez contro il sistema televisivo: "Deve svecchiarsi"

Fedez è stato protagonista di una diretta Instagram con il presentatore Paolo Bonolis, con il quale ha avuto modo di parlare di svariati argomenti, ponendo l’accento in particolare sul mondo della televisione. Il rapper non ha usato mezzi termini e ha espresso in maniera approfondita il proprio parere riguardo alle scelte sbagliate, a suo parere, di mandare in onda sempre gli stessi programmi.

In primo luogo l’artista ha precisato di non guardare la televisione e in seguito a ciò ha iniziato a muovere delle critiche. Il rapper ha fatto notare che una delle cause per le quali la televisione non sarebbe interessata ad apportare modifiche al suo palinsesto potrebbe essere dovuto a motivi economici.

Queste le dichiarazioni al riguardo dell’artista 30enne, marito di Chiara Ferragni: “La televisione non riesce a portare nulla di nuovo, forse per motivi economici”. Ha continuato dicendo che non ci sono dei reali cambiamenti, facendo l’esempio di alcuni “storici” programmi.

Fedez si è espresso in questi termini: “Va avanti con le licenze di vent’anni fa, Il Grande Fratello da quanto tempo c’è?”. Nel corso della chiacchierata con Paolo Bonolis, Fedez ha avuto modo di dare la sua definizione di intrattenimento del pubblico. Il rapper ha evidenziato la necessità di alcune modifiche: “Intrattenere vuol dire, invece, avere delle idee che parlino il linguaggio di oggi, rispolverare significa sicurezza perchè il format già funziona ed è già celebre”.

Fedez si è anche concentrato sull’esigenza di fare una rivoluzione televisiva: “C’è bisogno di fare investimenti di idee, non tanto di denaro”. In seguito ha parlato dei nuovi format, ricordando che quelli più recenti fanno parte delle reti non generaliste. Infine ha aperto una parentesi su “X-Factor“: “Ora ha bisogno di svecchiarsi”.