Fedez, contratto stracciato con Intimissimi: "Mi odiano"

E dire che all’epoca c’era tanto fermento e soddisfazione per quel contratto di collaborazione pubblicitaria tra il noto marchio del gruppo Calzedonia “Intimissimi” e il noto rapper e marito di Chiara Ferragni, Fedez. Oggi sembra che le cose siano alquanto cambiate e di certo non in meglio per entrambe le parti, in quanto la nota azienda ha deciso di voler rescindere immediatamente il contratto di collaborazione con il rapper.

Il motivo? Si può dire che il motivo di questa interruzione lavorativa abbia una nota alquanto bizzarra. L’azienda di intimo infatti ha deciso di voler intraprendere questa dura ma doverosa strada in merito a un comportamento assunto da Fedez che è stato reputato fuori luogo e non in linea con il brand, ma andiamo con ordine.

Di recente infatti il rapper ha pubblicato una “Instagram Stories” dove viene ripreso con indosso un paio di mutande raffiguranti il personaggio immaginario Arsenio Lupin. La storia è stata poi corredata da una scritta avente un doppio senso che non è stato particolarmente apprezzato dall’azienda.

Le dichiarazioni di Fedez

Ecco quanto ha dichiarato il rapper di recente, durante la sua diretta “Twitch“: “Se sono in pigiama? Sì! Dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano. Perché mi odiano? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena“.

E pensare che solo qualche tempo fa Intimissimi aveva dedicato bellissime parole di lodi nei confronti di Federico, annunciando con orgoglio di aver puntato su di lui: “Per la sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile“.

Non solo Fedez, ma anche sua moglie Chiara al tempo aveva prestato la sua immagine al noto brand di intimo, precisamente tre anni fa. Al tempo la Ferragni fu designer per l’evento ‘A Legend of Beauty’, show di Intimissimi on ice.