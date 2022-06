Fedez, continuano i problemi di salute: la brutta notizia

Ascolta questo articolo

Purtroppo in questo periodo gli italiani hanno appreso brutte notizie per quanto riguarda alcuni volti noti della tv e dello spettacolo italiano. Si tratta di notizie che hanno messo in allarme i fan di queste personalità, che seguono con molta attenzione le vicende personali dei vip. Basti pensare a quanto sta accadendo in questi giorni circa la vicenda di Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale e della Juventus ricoverato a causa di un aneurisma cerebrale all’ospedale di Alessandria.

Oppure si pensi a quanto accaduto diverso tempo a Fedez, il noto cantante che ha subito una operazione a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. L’artista in un primo momento non volle rivelare di quale male si trattasse, poi però pubblicò delle foto dall’ospedale dove annunciò appunto l’insorgenza del tumore, al quale Fedez è stato operato d’urgenza. Adesso il cantante sta seguendo una terapia ed è tornato a casa, ma sono insorti nuovi problemi. Vediamo di cosa si tratta.

Problema di glicemia

Come è noto la coppia composta da Chiara Ferragni e appunto Fedez, pubblica ogni giorno delle stories e mette in risalto anche la propria vita privata. Spesso infatti la coppia si mostra assieme ai suoi figli, Leone e Vittoria. E proprio nelle scorse ore Fedez ha mostrato qualcosa di particolare ai fan.

In un video apparso sui social si vede il rapper che armeggia con lo strumento di misurazione della glicemia, per cui si punge per vedere il risultato. Il frame in questione è stato anche condiviso da Fabio Pecce sulla piattaforma YouTube. “Non va” – così affaerma Fedez dopo aver fatto il test.

“Perfetto, ho una glicemia di m***” – così poi continua l’artista, che fa capire quindi di avere dei problemi con la glicemia. I valori non sarebbero quindi proprio perfetti. I fan sono andati logicamente in apprensione, e i followers gli hanno ricordato di come egli sia un bravo papà e una persona forte in ogni circostanza della vita.