Fedez confessa di combattere contro le sue paure: "Per fortuna ho Chiara che mi salva"

Nel prossimo numero di Vanity Fair, il rapper Fedez parla del suo nuovo album “Paranoia Airlines” in uscita il 25 Gennaio. Un album che affronta il tema delle paranoie, che il cantante spiega essere parte integrante della sua vita, nonostante gli innumerevoli successi.

Il rapper rivela di convivere con tachicardia e paranoie come la paura di sparire improvvisamente, di non essere all’altezza di determinate situazioni. Tutto questo è sintomi di attacchi di panico, che Federico dichiara di aver sofferto, e di soffrirne ancora in alcuni momenti “no”.

Le paura di Fedez

Fedez si descrive quindi come una persona ipocondriaca con conseguenti attacchi di panico. Questi ultimi spiega di averli in qualche modo superati e curati senza ricorrere a psicofarmaci, ma imparando a controllarsi. “A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante, ed è consigliabile andare da un bravo psicologo/psichiatra. Ne ho cambiati diversi. Questo è uno nuovo, vediamo”. Il rapper spera di raggiungere una vera ricchezza interiore, cercando di godersi ciò che ha senza pensare ad altro.

Ad aiutarlo in questo percorso dentro se stesso e le sue paure c’è Chiara Ferragni, sua moglie:”Purtroppo per lei vive ogni giorno con me. E, di conseguenza, con i miei conflitti interiori, i dubbi rispetto a ciò che ero, che sono, che sarò.” Chiara, spiega Fedez riesce a godersi ogni momento della sua vita, e lui per osmosi, spera di riuscire ad apprendere questa dote da lei. Infine, aggiunge: “Si pensa che se vivi in un contesto elitario tutto sia perfetto, nulla di cui lamentarsi. Non è così“. Oltre a Chiara, la sua ancora di salvezza è la madre, divenuta anche sua manager, proprio per la mancanza di fiducia che Fedez ripone nelle persone.

Peri suoi trent’anni, che compirà ad Ottobre, Federico si augura la “fine della guerra in testa”, oltre a più tempo da riuscire a dedicare a suo figlio Leone e sua moglie, ecco perché sta valutando l’idea di lasciare X-Factor.