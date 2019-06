Fedez confessa di avere un problema di salute, definita una "piccola anomalia"

Il famoso rapper Fedez si è concesso uno sfogo sul suo profilo Instagram, rivelando ai suoi fan di essersi recentemente sottoposto ad una normale visita medica di routine, la quale però ha rivelato un problema, definita dal rapper stesso una piccola anomalia che poteva essere un indizio di qualcosa di più grave. All’età di 29 anni, il rapper ha dovuto fare i conti con un problema di salute, definito da lui stesso ora sotto controllo, che l’ha spinto però a riflettere profondamente sul valore della vita e sull’importanza delle piccole cose che molto spesso tutti tendiamo a sottovalutare e a dare per scontate.

Un lungo post quello di Fedez, attraverso il quale il ragazzo si è soffermato a raccontare e a riflettere su moltissime cose e che, non a caso, ha scelto di accompagnare con una foto della sua famiglia al completo: la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leo. Fedez e sua moglie Chiara sono soliti condividere la propria vita sui canali social, mantenendo quindi sempre un canale diretto e costante con i loro numerosissimi fan. Nonostante questo, però, il post che il rapper ha pubblicato su Instagram ha stupito tutti.

Sembra che ora sia tornato tutto alla normalità, ma sicuramente lo spavento per Fedez è stato grande e per questo motivo il rapper ha voluto condividere questo delicato momento della sua vita con i suoi fan, per metterli a conoscenza degli ultimi avvenimenti accaduti nella sua vita. Fedez infatti ha esordito su Instagram con queste parole: “Mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”.

Il rapper ha quindi iniziato a raccontare quello che gli è successo nelle scorse settimane, non dilungandosi particolarmente sulla natura medica del controllo che ha effettuato, me soffermandosi sugli eventi particolari che hanno fatto in modo che egli cambiasse totalmente la sua prospettiva delle cose. Il rapper ha dichiarato: “Mesi fa durante una visita di controllo mi è stata riscontrata una piccola anomalia che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita (…). Questo evento (…) mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo. (…) il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile. Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia!”

Il racconto del rapper è partito dalla consapevolezza di trovarsi in una “posizione privilegiata” rispetto a tante altre persone e dunque di essere quasi sicuro di apparire “retorico” con le sue parole. Nel corso del suo racconto, inoltre, Fedez ha anche ricordato il suo passato. La risposta della moglie Chiara Ferragni è stata immediata ed ha dimostrato nuovamente il suo profondo amore per il rapper. La fashion blogger ha infatti dichiarato che proprio la famiglia è la parte più importante della vita ed ha espresso pubblicamente il profondo amore che nutre appunto per la sua famiglia.

Sicuramente per Fedez non è stato un bel momento, ma l’amore e la vicinanza della sua famiglia lo hanno aiutato tantissimo ed è riuscito ad uscire alla grande da questo brutto periodo della sua vita, riscoprendo la consapevolezza dei valori importanti della vita di ognuno di noi. L’anomalia di cui ha parlato Fedez e la grande paura che ha provato in questa circostanza particolare della sua vita, l’hanno spinto a farsi tante domande proprio sul senso della vita e la risposta per il rapper è stata la sua famiglia.

Fedez ha voluto quindi raccontare i retroscena del mese che ha trascorso in America con la sua famiglia, ma in particolar modo con suo figlio Leone. Questo periodo è stato documentato da tantissime foto della coppia Fedez-Ferragni sui social; infatti su Instagram si possono ammirare molti video e tante foto che ritraggono soprattutto Leone nei suoi numerosi momenti di felicità insieme ai genitori.