Fedez avanza sospetti sulla paternità di suo figlio Leone: "Voglio il test del Dna"

Volenti o nolenti, i coniugi Ferragnez sono sempre in testa al gossip. Questa volta la ragione di tanto rumore mediatico sarebbe riconducibile alla sospetta paternità del loro primogenito Leone.

Mentre si trovava nella sua vecchia casa, attuale residenza dei suoi genitori, Fedez ha ritrovato un vecchio album di fotografie contenente svariati scatti del rapper in tenera età. Il 29enne milanese ha avuto la brillante idea di condividere tali immagini nelle Instagram stories del suo seguitissimo account social.

Nelle suddette foto, il popolare rapper appare tenero, sorridente e non presenta somiglianza con suo figlio Leone. Il paragone tra lui e il piccolo pargolo è sotto gli occhi di tutti: “Inizio ad avere dei dubbi… Voglio la prova del DNA” ha dichiarato Fedez, taggando la moglie Chiara Ferragni.

Attraverso le sue storie di Instagram, il rapper ha rivolto la richiesta di un esame genetico, con evidente ironia e humour. Per fugare i presunti dubbi sulla paternità del loro primogenito, Fedez ha esplicitamente chiesto a Chiara Ferragni di sottoporsi al test del Dna per verificare l’effettiva paternità del piccolo “Lello”. Il loro angelico figlio, a suo dire, non gli somiglierebbe minimamente.

Ad onor del vero, come hanno dimostrato gli scatti fotografici pubblicati dallo stesso rapper, Leone Lucia non ha i lineamenti e le fattezze del suo papà. Il biondissimo rampollo di casa Ferragnez presenta una certa somiglianza solo ed esclusivamente con la madre.

In ogni caso questa non sarebbe la prima ed unica volta in cui il mordace giudice di X-Factor si diverte a schernire, in maniera irriguardosa, sua moglie Chiara. In svariate circostanze passate, il rapper ha postato sui social network numerosi video in cui si prendeva gioco della celebre web influencer. Sebbene in modalità irriverente e goliardica, Fedez è sempre apparso incurante e disinteressato all’eventuale reazione della sua stimata ed apprezzata moglie Chiara Ferragni.