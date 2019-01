Fedez alla Ferragni durante il parto: "Amore sei un animale"

Il 2018 è stato un anno indimenticabile per la coppia più social d’Italia, i Ferragnez, ovvero l’influencer Chiara Ferragni e il cantante Fedez. I due infatti si sono sposati proprio quest’anno ma soprattutto il 19 marzo 2018 è nato il loro primo e unico figlio, Leone Maria.

La blogger e fashion icon Chiara Ferragni ha ripercorso con un best of la nascita di suo figlio, postando su Instagram le foto ricordo del parto. Leone è nato 3 settimane prima la data prevista con un parto indotto che è avvenuto dopo ben 22 ore di travaglio. Nell’ultimo mese di gestazione erano infatti sorti dei problemi con la placenta e sarebbe stato pericoloso per Leone rimanere ancora nella pancia della mamma. Chiara ha ammesso di aver avuto paura che qualcosa potesse andare storto ma di avercela fatta anche grazie alla vicinanza dei suoi cari.

Non sembra però molto di supporto il comportamento tenuto dal rapper Fedez in sala parto. Come dichiarato dallo stesso artista mentre la dottoressa incitava Chiara nel dare alla luce Leone, il cantante spingeva insieme a lei urlando frasi sconnesse del tipo: “Amore sei un animale ora! Spingi ca**oooo!“. Il Risultato di questa performance? Confessa Fedez: “Quando mio figlio nasce non riesco nemmeno precipitarmi all’incubatrice per colpa dei crampi alle gambe dopo due ore di spinte non richieste”.

Quando Leone è nato il rapper neo-papà era talmente emozionato da essere quasi in uno stato confusionale. Fedez ha infatti dichiarato da aver trascorso tutta la sera a mostrare al piccolo Leo i propri tatuaggi, salvo poi rendersi conto che i neonati non vedono quasi niente.

Il giudice di X-Factor ha poi ammesso di aver avuto molte paranoie e preoccupazioni durante la gravidanza della moglie sul non essere all’altezza della situazione e sul non sentirsi ancora abbastanza maturo per fare il padre ma oggi dichiara: “Tutte le paranoie sul non essere all’altezza della situazione svaniscono appena lo vedo“.