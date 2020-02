Federico Rossi, il fidanzato di Paola Di Benedetto, finisce sotto i ferri

Sotto ai ferri, in gran segreto. Il cantante del duo musicale Benji & Fede ha problemi di salute, fortunatamente risolvibili. A seguito di esami diagnostici, a Federico Rossi è stato riscontrato un disturbo al cavo orale, per il quale è stato sottoposto ad una operazione alla lingua.

Pochi giorni fa l’avvenente 25enne di Modena ha condiviso una foto sul suo account Twitter. Uno scatto fotografico dal letto di un ospedale per informare i suoi followers sulla delicata operazione subita. Federico Rossi ha così twittato: “Volevo dirvi che due giorni fa ho subito un intervento alla lingua. Non vi spiego esattamente cos’è ma volevo informarvi, ecco perché sono un po’ silente in questi giorni (…) infatti ancora non parlo bene”.

Un aggiornamento che, ovviamente, è ancora sconosciuto per la fidanzata Paola Di Benedetto, attualmente nella casa del “Grande Fratello Vip 4“. In queste ultime settimane, infatti, la dolce metà del cantante non ha ricevuto alcun messaggio a sorpresa da parte del suo partner. Sebbene lei sperasse in una sorpresa da parte di Federico Rossi, nelle scorse puntate del reality Mediaset, a Paola Di Benedetto non è pervenuta alcuna comunicazione inerente l’operazione subita dal cantante.

La sensuale gieffina, attualmente all’oscuro di quanto accaduto, verrà mai a conoscenza del recente intervento ospedaliero al quale si è sottoposto il suo devoto fidanzato? Nel frattempo l’ex madre natura di “Ciao Darwin” sta continuando tranquillamente il proprio percorso televisivo nella casa più spiata d’Italia, ignara di tutto.

Ad ogni modo Federico Rossi sta bene, proprio come riferito dal diretto interessato sul suo account Twitter. Nelle prossime puntate Alfonso Signorini, esimio conduttore del “Grande Fratello Vip 4”, potrebbe decidere di ragguagliare Paola Di Benedetto e notificare lo stato di salute del suo partner, ma potrebbe altresì decidere di non creare futili allarmismi ed evitare di agitare la gieffina inutilmente.