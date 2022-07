Federico Rossi, brutto incidente in mare: la corsa in ospedale

Ascolta questo articolo

Una brutta avventura quella di cui è stato protagonista il cantante Federico Rossi, mentre si trovava in vacanza in una località balneare. In pochi attimi è accaduto il peggio e per il ragazzo si è reso necessario il trasporto in ambulanza presso il più vicino ospedale della zona.

Federico Rossi stava praticando waterboard, una via di mezzo tra lo sci e lo snowboard. Tutto stava andando per il meglio, quando ad un certo punto l’artista si è schiantato contro una pedana, uno scontro violento che ha reso necessario l’intervento di un’ambulanza.

Disavventura i mare per Federico Rossi: le sue condizioni

Le condizioni dell’ex fidanzato di Paola di Benedetto non sono apparse particolarmente gravi, seppur è stato deciso il trasporto nel più vicino ospedale della zona. Una volta arrivato nella struttura medica, Federico è stato sottoposto a tutti gli esami del caso e si è riscontrata la frattura di tre costole: “Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto” ha fatto sapere immediatamente ai suoi followers di Instagram.

Proprio sullo stesso social, il ragazzo aveva pubblicato il video dello scontro, allarmando non poco i suoi fan che lo hanno riempito di messaggi di affetto e di pronta guarigione: “Grazie a tutti per i bei messaggi. Poteva andare molto peggio” ha fatto sapere il cantante, consapevole che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Dal letto dell’ospedale, con la flebo al braccio, Fede non ha perso la voglia di scherzare e con ironia afferma: “Predicato bene e razzolato male” per poi aggiungere: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” dimostrando ai suoi followers di aver affrontato questa brutta avventura con lo spirito giusto, senza buttarsi giù di morale. Dopo la fine della collaborazione nel duo “Benji & Fede“, il ragazzo ha intrapreso la carriera da solista lanciando il suo ultimo singolo “Le Mans“, a fine dello scorso giugno.