Federico Fashion Style, tragedia nel suo salone: la denuncia poco fa sui social

Ascolta questo articolo

I più avranno sentito sicuramente parlare di Federico Lauri, meglio noto con il nome di “Federico Fashion Style”. Si tratta dall’hairstilist che in questo periodo sta spopolando in Italia, e che ha aperto diversi saloni nelle città più importanti del Paese. Recentemente proprio la sua attività è stata al centro della cronaca, questo perchè i giornali hanno riportato i prezzi del taglio di capelli che si effettua proprio nei saloni di Federico Fashion Style.

Le persone sono rimaste stupite quando hanno saputo che alla fine poi i prezzi per andare da Federico Lauri per un bel taglio di capelli alla moda non sono poi tanto proibitivi. L’hairstilist ha acconciato anche numerosi vip e la sua fama è cresciuta moltissimo in breve tempo. Ma sul suo conto sono arrivate in queste ore nuove notizie, assolutamente negative, che potrebbero incidere sulla reputazione del parrucchiere. Vediamo che cosa è accaduto.

Pesanti critiche da una cliente

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale in queste ore, una cliente si è lamentata del trattamento ricevuto all’interno di uno dei saloni di Federico Lauri, che recentemente ha aperto i battenti anche in altre città italiane. Nei saloni Federico Fashion Style un taglio di capelli eseguito dallo stesso Lauri costa sui 48 euro, mentre si scende a 35 se quest’ultimo viene effettuato da un suo collaboratore.

La piega in media può costare circa 25 euro, mentre per i colori e ritocchi i prezzi vanno dai 55 ai 230 euro. Una cliente ha quindi deciso di recarsi in uno dei saloni Federico Fashion Style per farsi i capelli, soltanto che la sua esperienza non è stata, a quanto pare, positiva. “Mi ha bruciato e fatto cadere i capelli in due ore” -questa l’accusa della cliente.

Un’accusa gravissima, a cui sicuramente a breve risponderà lo stesso parrucchiere dei vip. Ovviamente non sappiamo se il taglio si stato effettuato dallo stesso Federico oppure da un suo collaboratore. Staremo a vedere come finirà questa vicenda che ha scosso, e non poco, gli stessi fan di Federico Lauri.