Federico Fashion Style rivela: "Per avere Sophie siamo ricorsi alla fecondazione assistita"

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, si è raccontato durante un’intervista sul settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini e in edicola ogni mercoledì. Il parrucchiere dei vip, arrivato alla popolarità grazie al programma in onda su Real Time “Il Salone delle Meraviglie“, ha voluto aprire le porte della sua vita privata raccontando particolari inediti.

Senza remore, ha voluto rivelare che la sua splendida bimba, nata nel 2017, è stata concepita grazie alla fecondazione assistita: “Ho sofferto molto per averla“, dichiara convinto e spiega i motivi di questa difficoltà. Federico è fidanzato da 12 anni con Letizia, la madre di sua figlia e con lei ha un bellissimo rapporto, ma sono stati costretti a ricorrere all’inseminazione.

“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico:‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”, ha rivelato senza timore l’hair stylist e svela anche che a battezzarla è stata l’amica Valeria Marini, che ha passato alla bimba un pizzico di follia: “È anche un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo“.

Federico Fashion Style, il successo con le donne e l’autobiografia

Federico Fashion Style ha pubblicato anche un’autobiografia intitolata proprio come il programma che lo ha reso famoso “Il Salone delle Meraviglie“. Nelle pagine di questo suo primo libro troviamo anche il rapporto con il padre camionista che – come racconta lui stesso – quando lo vedeva arrivare pitonato e pieno di Swarovski rimaneva alquanto basito: “Oggi, però, è il mio primo fan“, concluse soddisfatto.

La sua compagna Letizia, che ha incontrato Federico nel 2006 ed è diventata parrucchiera per poter stare il più possibile accanto a lui, rivela di essere molto gelosa. In effetti lo stesso hair stylist ammette di avere un ascendente particolare con le donne, e non solo: “Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Per me è fondamentale rendere felici le donne”, conclude in pieno stile Federico Fashion Style.