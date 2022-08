Federico Fashion Style non si nasconde più: l’outing dell’amatissimo Vip della Tv

Ascolta questo articolo

Federico Fashion style è un noto hair stylist e personaggio televisivo, conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Da qualche anno conduce il programma ‘Il salone delle meraviglie‘ su Real Time, mentre nel 2021 ha partecipato in coppia con Anastasija Kuz’mina a Ballando con le stelle. Negli scorsi mesi ha preso parte all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione in qualità di opinionista.

Di recente il noto parrucchiere ha fatto parlare di sè per via di una polemica sollevata sui social, dove ha accusato le influencer di ‘scroccare le extension’. Nonostante sia sposato ed abbia una figlia, non si sono mai spente le voci circa il proprio orientamento sessuale, poichè più di qualcuno continua ancora ad insinuare che sia gay: ecco cosa ha risposto il diretto interessato.

L’outing

Infastidito da anni di continue voci ed illazioni in merito alla propria sfera privata, alla fine il noto hair stylist non ci ha visto più ed ha voluto spegnere per sempre queste insinuazioni. Federico è ben consapevole che il proprio stile eccentrico attiri di continuo gli sguardi indiscreti della gente, ma non per questo merita di essere giudicato.

Il noto hair stylist rivendica il diritto di essere se stesso, di vestirsi come gli pare e di non subire etichette che possono offendere lui e la sua famiglia: “Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti” e ha concluso poi, “…detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”

A chiarire una volta per tutte la questione è intervenuta anche la moglie del noto personaggio televisivo, Letizia Porcu, che si è espressa così, senza mezzi termini: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Stare al suo fianco è molto impegnativo”.