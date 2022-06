Federico Fashion Style, non lo vedremo più: la terribile notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

I più avranno sentito sicuramente parlare di Federico Lauri, meglio noto con il nome di “Federico Fashion Style”. Si tratta dall’hairstilist che in questo periodo sta spopolando in Italia, e che ha aperto diversi saloni nelle città più importanti del Paese. Recentemente proprio la sua attività è stata al centro della cronaca, questo perchè i giornali hanno riportato i prezzi del taglio di capelli che si effettua proprio nei saloni di Federico Fashion Style.

Le persone sono rimaste stupite quando hanno saputo che alla fine poi i prezzi per andare da Federico Lauri per un bel taglio di capelli alla moda non sono poi tanto proibitivi. L’hairstilist ha acconciato anche numerosi vip e la sua fama è cresciuta moltissimo in breve tempo. Ma sul suo conto sono arrivate in queste ore nuove notizie che hanno letteralmente colto di sorpresa i fan, vediamo cosa sta succedendo.

“Fatto fuori”

In questi mesi Lauri ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, circostanza che ne ha consacrato l’assoluto successo. Prima ha partecipato a Ballando con le Stelle, poi alla Pupa e il Secchione, quest’ultimo noto format Mediaset che di tanto in tanto riceve anche delle critche dai telespettatori.

Federico è comparso anche su Real Time, ma da qui sarebbe stato fatto fuori. Insomma per Fede, nonostante il grande successo lavorativo nell’ambito del parrucco, ci sono stati dei piccoli intoppi. Si vociferava anche di una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, nella settimana edizione che partirà a settembre.

Secondo quanto riferito da The Pipol Gossip, Federico è stata fatto fuori anche dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, questo in quanto la produzione Mediaset avrebbe constatato recentemente una eccessiva esposizione a livello mediatico. Al momento l’hairstylist sarebbe senza una trasmissione. Alla settima edizione del GF Vip dovrebbero partecipare personalità del calibro di Manuela Arcuri e Gigliola Cinquetti.