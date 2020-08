Federico Fashion Style lancia la sua linea di bambole

In modo o nell’altro, il famoso parrucchiere dei vip, Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, trova sempre la possibilità di far parlare di sé. Non è passato poi molto tempo da quella volta che il parrucchiere fece molto scalpore, a causa dei suoi prezzi esorbitanti che pratica nel suo salone di bellezza.

Il salone di Federico è sia per uomo che per donna; è possibile prenotare un taglio (o qualsiasi altro trattamento estetico) tramite la sua app di prenotazioni. Proprio grazie alla sua applicazione, si venne a conoscenza del listino prezzi che il parrucchiere applicava per ogni singolo trattamento. In molti hanno infatti sottolineato i prezzi eccessivi delle acconciature, che vanno da un singolo taglio, fino ad arrivare alle colorazioni o una shampoo speciale. A rendere il tutto ancora più caro appare poi essere il parrucchiere che eseguirà il trattamento. Se si desidera essere serviti da Federico in persona, il prezzo quadruplica, mentre resta invariato se ci si accontenta dei suoi collaboratori.

A far storcere di nuovo il naso ai tanti fan che seguono il parrucchiere, è stata la sua nuova trovata, una linea di bambole per bambine, con tanto di accessori per parrucchiere, dove è possibile pettinare, attuare acconciature e tagliare i capelli della propria bambola. In molti hanno infatti pensato che, trattandosi di bambole, il prezzo non sarebbe stato poi così elevato, ma sono stati poi smentiti quando hanno visionato il prezzo di lancio.

Pare che infatti Federico abbia lanciato ben due modelli di bambole, una con busto intero con abito da sposa, mentre un’altra è solo un mezzo busto. Il prezzo per portare a casa uno di questi due giocattoli sono rispettivamente di 59.99€, per la bambola con busto intero, mentre la seconda si aggira sui 39.99€.

Ovviamente è scattata in poco tempo la polemica, tra chi ha giustificato la linea di marketing del parrucchiere e chi invece trova del tutto ingiustificato pagare un prezzo così elevato per dei semplici giocattoli destinati ai bambini.