Federico Fashion Style, lacrime su Instagram: "Mi hanno tolto la casa"

Si fa sempre più aspra la separazione tra Federico Lauri, il parrucchiere delle star noto con il nome di Federico Fashion Style, e l’ex moglie Letizia Porcu, con la quale condivide la figlia Letizia. L’hair stylist ha infatti pubblicato un video nelle storie di Instagram che lo vede raccontare in lacrime quanto successo negli ultimi giorni.

Nel filmato, pubblicato nel pomeriggio di venerdì 7 luglio tramite alcune storie, Federico compare sdraiato su un letto con una camicia bianca sbottonata e occhi gonfi per il pianto, spiegando che tra pochi giorni sarà costretto a lasciare la sua casa, dove è nato e cresciuto e che era stata un regalo da parte dei suoi genitori.

“Una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita“, spiega il parrucchiere. “Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori“.

Federico spiega poi di aver poi reso l’abitazione “sua”, rendendola barocca come da suo gusto, guadagnandosi il denaro necessario lavorando duramente. “Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere“, dice Federico. “Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni“.

Adesso invece il giudice ha deciso che l’abitazione spetti a Letizia.”Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno“, si sfoga l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”, “dov’è la giustizia? Sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli“.