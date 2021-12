Federico Fashion Style, la moglie esasperata sbotta: "Non tollero queste malignità"

Federico Fashion Style sta ottenendo molto successo grazie alla sua partecipazione al game-show di Rai 1 “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci. Il suo talento innato per lo spettacolo, lo fa sentire perfettamente a proprio agio al centro della scena e per questo è molto apprezzato anche dal pubblico di Rai 1.

Quello però che in molti hanno voluto sottolineare, è come l’hair stylist dei Vip possa far pensare ad una sua omose**ualità peraltro sempre smentita da lui stesso. Le voci sul web si rincorrono e a parlare ora è la moglie Letizia Porcu, stremata da queste insinuazioni che mettono anche lei in una posizione difficile.

Ricordiamo, infatti, che solo poche puntate fa è stato proprio lo stesso Federico a raccontare, con grande commozione, il difficile percorso fatto da lui e sua moglie Letizia per poter mettere al mondo la loro piccolina, nata grazie alla fecondazione assistita. Un racconto che ha commosso il pubblico, ma che ha fatto sorgere ancora più dubbi circa il suo orientamento sess*ale.

Le parole di Letizia Porcu e la smentita di Federico Fashion Style

“Chi mette in dubbio l’identità se**uale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo” ha dichiarato sulle pagine del settimanale “Vero” Letizia, sperando di poter mettere la parola fine a questa pruriginosa curiosità che poco dovrebbe interessare a chi segue il marito nel programma di Rai 1 e apprezza le sue performance di ballo.

Eppure, in molti vorrebbero capire se ciò che per loro sembra, possa corrispondere alla verità. Al momento, però, anche lo stesso Federico ha voluto smentire a gran voce queste poco interessanti illazioni: “Ricordiamoci che essere fashion e alla moda non ti lega ad un orientamento piuttosto che un altro. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. […] Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere. Sì è vero che abbiamo avuto la nostra bimba con la fecondazione assistita? Ma questa cosa non significa proprio nulla. Questo è legato ad un mio problema di salute e non altro. Io sono etero lo ripeto” e con questo tutto dovrebbe essere stato chiarito.